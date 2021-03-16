Denizli'de mesleki eğitim veren okullar 9 milyon lira ciro elde etti
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Denizli'de mesleki eğitim veren okullar 9 milyon lira ciro elde etti

16.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:55
Denizli'de mesleki eğitim veren okullar 9 milyon lira ciro elde etti

Denizli'de mesleki eğitim veren 13 okulda öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen ürünlerin yaklaşık 9 milyon lira ciro yaparak ülke ekonomisine katkı sağladığı bildirildi.

Denizli'de mesleki eğitim veren 13 okulda öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen ürünlerin yaklaşık 9 milyon lira ciro yaparak ülke ekonomisine katkı sağladığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye mesleki eğitim okullarının da destek vermeye çalıştığını kaydetti.

Ekici meslek liselerinin salgında dezenfektan, yüzey temizleyici, siperlik, maske ve önlük ürettiğini belirterek, "Bir yıllık süreçte okullarımızın ve kurumlarımızın ihtiyacı olan maske ve dezenfektanları dışarıdan almadık. Tüm bunların hepsini mesleki eğitim veren okullarımızın ürettiklerinden temin ettik." dedi.

Çevre illerden gelen taleplere de cevap vererek ürünleri gönderdiklerini hatırlatan Ekici, şunları aktardı:

"İlimizde mesleki eğitim veren 13 okulda döner sermaye işletmesi kapsamında üretim yapılmaktadır. 13 okulda toplam 83 farklı kalemde ürünler öğretmenler ve öğrenciler tarafından üretiliyor. Döner sermayeli okullarımız yaklaşık 9 milyonluk ciro yaparak ülkemiz ekonomisine katkı sağladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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