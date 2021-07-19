Denizli'de Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın planlarına tepki

Denizli'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'da politikasını protesto etti.

Denizli'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'da politikasını protesto etti.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üyeleri, "Kudüs İçin Meydana Çık" çağrısıyla Kudüs'teki baskın planlarına karşı tepkilerini göstermek için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanındaki Yeni Cami'nin avlusunda toplandı.

Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Denizli Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Vahap Yolcu, zalimin karşısında mazlumun yanında olduklarını göstermek için toplandıklarını belirtti.

Kudüs'ün bu bayram öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kaldığına işaret eden Yolcu, şunları söyledi:

"Müslümanların onurlu ve izzetli direnişi, İsrail'i her geçen gün düşlerinden uyandırarak gerçeğe doğru yaklaştırıyor, düşler yerini kabuslara bırakıyor. Bu hakikat, İsrail'in gün geçtikçe daha da çirkefleşmesine, saldırganlaşmasına ve zorbalaşmasına yol açıyor. Artık İsrail'in bu topraklardaki vadesi doluyor. Dışarıdan getirecekleri nüfus gücü kalmadı. Uluslararası kamuoyu gün geçtikte İsrail'e karşı tavrını daha net ortaya koyuyor. Filistinliler mücadeleyi daha farkındalığı yüksek şekilde ortaya koyuyor."

Her bir Müslüman'ın Mescid-i Aksa'ya sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Yolcu, "Bizler Mescid-i Aksa için, Kudüs için, Gazze için, Filistin için bedeller ödedik. Vatandaşlarımız Mavi Marmara'da şehit oldular. İsrail şunu unutmasın ki bizler yeniden bedel ödemeye hazırız ve hep hazır olmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye ve Filistin bayrağı taşıyan grup, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu