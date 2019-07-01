Denizli'de Merve Özbey rüzgarı esti

DENİZLİ - Denizli'deki bir festivalde sahne alan şarkıcı Merve Özbey, birbirinden güzel şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu.

Denizli'de estivalde sahneye çıkan şarkıcı Merve Özbey, seyirci ile buluştu. Şarkılarıyla binlerce hayranını coşturan Özbey, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Özbey'in şarkılarına eşlik eden binlerce hayranı, dosyasıya eğlendi.

Şarkıları ve danslarıyla izleyenleri coşturan Özbey, performansıyla seyircileri mest etti.

Kaynak: İHA