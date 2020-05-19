Denizli'de, maskeli ve mesafeli 19 Mayıs kutlaması (2)
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Denizli'de, maskeli ve mesafeli 19 Mayıs kutlaması (2)

SOSYAL MESAFELİ YÜRÜYÜŞDenizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej düzenledi.

Denizli'de, maskeli ve mesafeli 19 Mayıs kutlaması (2)
19.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:15

SOSYAL MESAFELİ YÜRÜYÜŞ

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej düzenledi. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe, koronavirüs tedbirleri kapsamında katılım, sınırlı sayıda tutuldu. Büyükşehir Belediyespor sporcuları ve kurum bünyesinde görev yapan öğretmenler ile tiyatrocular, dev Türk bayrağıyla yürüdü, sosyal mesafeye ise dikkat edildi. Denizli Valiliği önünden başlanarak, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sona eren kortej, halk tarafından yoğun ilgi gördü. Yürüyüş ve bandonun çaldığı marşlar, balkon ve pencerelerden cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. 

Deniz TOKAT/DENİZLİ,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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