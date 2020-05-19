Denizli'de maskeli ve mesafeli 19 Mayıs kutlaması
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Denizli'de maskeli ve mesafeli 19 Mayıs kutlaması

DENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Denizli'de maskeli ve mesafeli 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:54

DENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Valilik binası önündeki törene AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Değirmenci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve çeşitli kurum müdürleri katıldı. Protokol üyleri koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak sosyal mesafe kuralına da uydu. Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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