Denizli'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Denizli'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Ekonomi

Denizli ve ilçelerinde zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

DENİZLİ (AA) - Denizli ve ilçelerinde zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kur artışını bahane ederek haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor.

Kent genelindeki marketlerde kontrol yapan ekipler, fiyat ve etiket denetiminin yanı sıra ürünlerin raf ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Vatandaşlardan gelen ihbarları da göz önüne alan ekipler, özellikle gıda ürünlerinin etiketlerine ağırlık verdi.

Fiyat etiketleri ve gramajları kontrol eden ekipler, son dönemdeki fiyat değişimlerini de inceledi.

Zabıta ekiplerinin kent genelinde 25 zincir marketi denetlediği, 3 markette usulsüzlük tespit ettiği ve tutanak tuttuğu belirtildi.

Denetimlerde ortaya çıktı! Rafta farklı kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı

Denetimlerde ortaya çıktı! Rafta farklı kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı

 Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu

Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title