Denizli'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli ve ilçelerinde zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kur artışını bahane ederek haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor.

Kent genelindeki marketlerde kontrol yapan ekipler, fiyat ve etiket denetiminin yanı sıra ürünlerin raf ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Vatandaşlardan gelen ihbarları da göz önüne alan ekipler, özellikle gıda ürünlerinin etiketlerine ağırlık verdi.

Fiyat etiketleri ve gramajları kontrol eden ekipler, son dönemdeki fiyat değişimlerini de inceledi.

Zabıta ekiplerinin kent genelinde 25 zincir marketi denetlediği, 3 markette usulsüzlük tespit ettiği ve tutanak tuttuğu belirtildi.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

AA / Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi Haberleri

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