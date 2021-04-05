Denizli'de marketinde bıçaklı saldırıya uğrayan esnaf ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de marketinde bıçaklı saldırıya uğrayan esnaf ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de marketinde bıçaklı saldırıya uğrayan esnaf ağır yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir market sahibi, iş yerine gelen kişi tarafından karnından bıçaklanarak yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir market sahibi, iş yerine gelen kişi tarafından karnından bıçaklanarak yaralandı.

Selçukbey Mahallesi 650 Sokak'ta market işleten Abdullah T. (30), dükkana gelen ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.O. (21) ile tartışmaya başladı.

T.O, yanında getirdiği bıçakla Abdullah T'yi karnından bıçaklayarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldıran Abdullah T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan T.O'nun babası da olay yerine gelerek kaçan oğlunun yakalanması için yürütülen çalışmaya katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Dilan Çıtak Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizli'de marketinde bıçaklı saldırıya uğrayan esnaf ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 17:51:59. #1.15#
title