Denizli'de mantar toplarken dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Denizli'de mantar toplarken dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Haberler
Pamukkale, AFAD, Güncel

Denizli'de mantar toplarken dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağlık alanda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı.

05.04.2020 00:42 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:42
Denizli'de mantar toplarken dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağlık alanda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı.

Zeytinköy Yaylası Bediryolu mevkisine mantar toplamak için çıkan Mustafa Başkaya (55), dönüş yolunda havanın kararması üzerine yolunu kaybetti.

Telefonla 112 Acil Servis'ten yardım isteyen Başkaya'yı kurtarmak için AFAD ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bağbaşı Mahallesi'ne araçlarıyla ulaşan ekipler, ardından sarp arazide Başkaya'nın bulunduğu yere doğru yürüyüşe geçti.

Ekipler, telefonla kurulan irtibat sonucu Başkaya'yı yaklaşık 4 saatlik yürüme sonucunda kayalık alanda ulaştı.

Kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan Başkaya'nın kontrolünün ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık çalışanı aracıyla Boğaz'a uçtu! Sahildekiler imdadına yetişti Haberler
Sağlık çalışanı aracıyla Boğaz'a uçtu! Sahildekiler imdadına yetişti
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi Haberler
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum Haberler
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Haberler
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Türkiye, İspanya'nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt Haberler
Türkiye, İspanya'nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken...
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Ebru Polat Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Polis Antalya Jandarma Zonguldak
Şu an buradasınız: Denizli'de mantar toplarken dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 00:59:24. #1.15#
title