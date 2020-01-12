Denizli'de mahsur kalan offroad ekibi kurtarıldı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dağda kara saplanan bir offroad ekibi, Arama Kurtarma Derneği ekibinin (AKUT) çalışmasıyla kurtarıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dağda kara saplanan bir offroad ekibi, Arama Kurtarma Derneği ekibinin (AKUT) çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, arazi araçları ile Çamlık'tan dağda çıkan 4 kişi, Servergazi Tepesi Çakıroluk mevkisinde mahsur kaldı.
Araçları kara saplanan kişilerin haber vermesi üzerine AKUT ekibi harekete geçti.
Bölgede kurtarma çalışması yapan ekipler, 4 kişiyi güvenli alana tahliye etti.