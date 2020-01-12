Denizli'de mahsur kalan offroad ekibi kurtarıldı
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Denizli'de mahsur kalan offroad ekibi kurtarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dağda kara saplanan bir offroad ekibi, Arama Kurtarma Derneği ekibinin (AKUT) çalışmasıyla kurtarıldı.

12.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 08:44
Denizli'de mahsur kalan offroad ekibi kurtarıldı

'nin ilçesinde dağda kara saplanan bir offroad ekibi, Arama Kurtarma Derneği ekibinin (AKUT) çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, arazi araçları ile Çamlık'tan dağda çıkan 4 kişi, Servergazi Tepesi Çakıroluk mevkisinde mahsur kaldı.

Araçları kara saplanan kişilerin vermesi üzerine AKUT ekibi harekete geçti.

Bölgede kurtarma çalışması yapan ekipler, 4 kişiyi güvenli alana tahliye etti.

Kaynak: AA
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