Denizli'de mahrem görüntülerini kaydettikleri kişilere şantaj yaptığı öne sürülen iki kişi yakalandı

Denizli'de internet ortamında tanıştıkları kişilerin mahrem görüntülerini çekerek şantaj yaptığı öne sürülen iki kişi, gözaltına alındı.

Denizli'de internet ortamında tanıştıkları kişilerin mahrem görüntülerini çekerek şantaj yaptığı öne sürülen iki kişi, gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ile Pamukkale ve Honaz ilçe jandarma komutanlıklarının ekipleri, ellerindeki uygunsuz görüntülerle bazı kişilere şantaj yaptığı öne sürülen iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler, S.A. (30) ile Ş.T, kent merkezinde bir kafede gözaltına alındı.

Şüphelilerin, internet ortamında tanıştıkları kişilerin evlerine yerleştirdikleri kameralarla uygunsuz görüntülerini çektikleri ve bu kişilerden para talep ettikleri ileri sürüldü.

Şüpheliler, işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek