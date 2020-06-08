Denizli'de madde bağımlısı kişi, evini yaktı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde madde bağımlısı bir kişi, babasıyla yaşadığı evi ateşe verdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde madde bağımlısı bir kişi, babasıyla yaşadığı evi ateşe verdi.

Değirmenönü Mahallesi 1598/1 Sokak'taki bir apartmanın giriş katından duman çıktığını gören çevre sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri içeri girerek yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri, bu sırada balkondan atlayarak kaçmaya çalışan U.K'yi yakaladı.

Evini ateşe verdiği ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen U.K, 19 Nisan'da da evlerinin balkonundaki kombiyi söküp balkondan aşağı atmış ve haberlere konu olmuştu.

Kaynak: AA