Denizli'de maç öncesi ele geçirilen kesici ve delici aletlerin görüntüleri paylaşıldı

28.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:52

Denizli Emniyet Müdürlüğü, Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor ile Antalyaspor arasında yapılan karşılaşma öncesinde stat çevresinde ele geçirilen kesici ve delici aletlerin görüntülerini paylaştı.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, karışlaşma öncesinde Denizli Atatürk Stadı çevresinde önlemlerin artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bazı taraftarların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda döner bıçağı, jop, keser, çekiç gibi çok sayıda kesici delici aletlerin bulunduğu kaydedildi.

Bir taraftarın üzerinden kurusıkı tabanca ele geçirildiği de bildirildi.

Kaynak: AA