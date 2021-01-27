Lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu
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Lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu

27.01.2021 07:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 07:52

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu, iki araç zarar gördü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu, iki araç zarar gördü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan tek katlı evin çatısı lodos nedeniyle uçtu.

Bir telefon direğinin kırılmasına ve elektrik tellerinin kopmasına neden olan çatı, yaklaşık 10 metre ileride park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

Araçlarda hasara neden olan çatı, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu
Lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu
Lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu
Lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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