Lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu, iki araç zarar gördü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu, iki araç zarar gördü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan tek katlı evin çatısı lodos nedeniyle uçtu.

Bir telefon direğinin kırılmasına ve elektrik tellerinin kopmasına neden olan çatı, yaklaşık 10 metre ileride park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

Araçlarda hasara neden olan çatı, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek