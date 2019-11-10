Denizli'de liseliler Atatürk'e "sonsuz" sevgilerini koreografiyle gösterdi

Denizli'de liseliler Atatürk'e "sonsuz" sevgilerini koreografiyle gösterdi

Denizli'nin Kale ilçesinde okul bahçesinde toplanan 100 öğrenci, hazırladıkları Atatürk posterli ve ay yıldızlı koreografide, 1938'i sonsuzluk işaretiyle yazdı.

10.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:12
Denizli'de liseliler Atatürk'e

'nin ilçesinde okul bahçesinde toplanan 100 öğrenci, hazırladıkları Atatürk posterli ve ay yıldızlı koreografide, 1938'i sonsuzluk işaretiyle yazdı.

Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Büyük Önder 'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla "10 Kasım" koreografisi hazırladı.

Öğrenciler, Atatürk'ün sesinden yayınlanan 10. Yıl Nutku eşliğinde, hazırladıkları koreografiyle "09.05" ve "1938"i oluşturdu. Öğrenciler "8" rakamını, "sonsuzluk işaretine" dönüştürdü.

Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene." sözüyle biten çalışmada, çalınan sirenle saygı duruşunda bulunan öğrenciler, bu anları drone ile de görüntüledi.

Kaynak: AA
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