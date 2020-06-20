Denizli'de LGS sınavı başladı
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Denizli'de LGS sınavı başladı

Denizli'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumuna öğrenciler sınava girecekleri okullara Kovid-19 tedbirleri uygulanarak alındı.

Denizli'de LGS sınavı başladı
20.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:02

Denizli'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumuna öğrenciler sınava girecekleri okullara Kovid-19 tedbirleri uygulanarak alındı.

Kentte sınava girmek için Servergazi İmam Hatip Ortaokulu'na gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı.

Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı.

Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.

Aileler de sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı. Okul dışında ise veliler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan velileri sık sık uyardı.

Oğlunu sınava getiren Selahattin Karakuş AA muhabirine, çocuğunun sınava güzel bir şekilde hazırlandığını söyledi.

Sınava giren Emre Şanlıalp ise maskeyle sınava gireceğini anlatarak, "İyi hazırlandım. Sonucu inşallah güzel olacak diye düşünüyorum." dedi.

Ayın okulda sınava giren Elmas Tekin de heyecanlı olduğunu belirtti.

Yasemin Kılınçarslan da sınava giren kızını okul dışarısında beklediğini belirterek, "Heyecanlı değilim. Biz anne babaların bu gibi durumlarda panik ve heyecan yapmaması çocuklarını sakinleştirmesi gerekiyor. Yaklaşık 2 haftadır kızıma bu konuda telkinlerde bulundum. Kendisi de çok rahat bir şekilde sınava girdi. Tüm öğrencilere başarılar dilerim." dedi.

Kent genelinde 256 okulda 1360 derslikte, toplam 19 bin 254 öğrenci sınava girdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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