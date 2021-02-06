Kuzeninin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ölen kız çocuğunun cenazesi defnedildi
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Kuzeninin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ölen kız çocuğunun cenazesi defnedildi

06.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:19

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 12 yaşındaki kuzeninin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 12 yaşındaki kuzeninin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Elif Sare Demir'in (13) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı.

Küçük kızın cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi.

Elif Sare'nin ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninde fenalaşanlara sağlık görevlileri müdahale etti.

Merkezefendi ilçesindeki Bereketler Mahallesi'nde dün dedesinin evine ziyarete giden Elif Sare Demir (13), 12 yaşındaki halasının oğlunun oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanmıştı. Küçük kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Kuzeninin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ölen kız çocuğunun cenazesi defnedildi
Kuzeninin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ölen kız çocuğunun cenazesi defnedildi
Kuzeninin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ölen kız çocuğunun cenazesi defnedildi
Kuzeninin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ölen kız çocuğunun cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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