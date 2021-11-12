Denizli'de kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı - Haberler
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Denizli'de kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Denizli'nin Kale ilçesinde, kuyuya düşen koyun, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde, kuyuya düşen koyun, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karaköy Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, sürüden ayrılan bir koyunun, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü görünce durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri kuyudaki koyunu çıkararak sahibine teslim etti.??????????????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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