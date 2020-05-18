Denizli'de kuyumcudan hırsızlık anları kamerada
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Denizli'de kuyumcudan hırsızlık anları kamerada

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kuyumcudan yüzük tablasını çalarak kaçan 3 kadın yakalandı, hırsızlık anlarını güvenlik kamerası kaydetti.

Denizli'de kuyumcudan hırsızlık anları kamerada
18.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:56

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kuyumcudan yüzük tablasını çalarak kaçan 3 kadın yakalandı, hırsızlık anlarını güvenlik kamerası kaydetti.

Saraylar Mahallesi'nde Faruk Kocabıyık'a ait kuyumcu dükkanına alışveriş bahanesiyle giren üç kadın, yonca şeklinde küçük kolye istedi.

Aldıkları ürünün parasını ödeyen kadınlar, diğer altınlara da bakmak için Kocabıyık'ı oyalamaya çalıştı. Bu sırada içlerinden biri, dolap içindeki altın yüzük dolu tablayı çalarak elbisesinin arasına sakladı.

Bir süre altınlara bakan kadınlar dükkandan çıktıktan sonra hızla uzaklaştı.

Ürünleri geri yerleştirmeye çalışan Kocabıyık, vitrindeki yüzük tablasının yerinde olmadığını fark etti.

Kadınları bulmak için dışarı çıkan iş yeri sahibi, birkaç sokak ileride bulduğu kadınları polise ihbar etti.

Çevredeki esnafın da yardımıyla kaçmaları engellenen kadınlar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İş yerine komşu olan kuyumcu Hüseyin Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalınmak istenen yüzük tablasındaki altınların değerinin yaklaşık 50 bin lira olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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