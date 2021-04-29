Denizli'de kuyuda mahsur kalan kaplumbağa ile yavrusunu itfaiye kurtardı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki boş su kuyusunda mahsur kalan kaplumbağa ile yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki boş su kuyusunda mahsur kalan kaplumbağa ile yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkezefendi Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre derinliğindeki boş su kuyusunda 2 kaplumbağa olduğunu görenler itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bahçelievler Şubesi ekipleri, kaplumbağaların kurtarılması için çalışma başlattı.
Boş kuyuya inen itfaiye eri, burada mahsur kalan kaplumbağa ve yavrusunu çıkararak doğaya bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu