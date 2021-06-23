Denizli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle istinat duvarları yıkıldı, ağaçlar ve reklam panoları devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle istinat duvarları yıkıldı, ağaçlar ve reklam panoları devrildi

Denizli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle istinat duvarları yıkıldı, ağaçlar ve reklam panoları devrildi
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin büyük reklam panosu 10 aracın üzerine devrildi, bazı ağaç ve istinat duvarları yıkıldı.

Denizli'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin büyük reklam panosu 10 aracın üzerine devrildi, bazı ağaç ve istinat duvarları yıkıldı.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, Pamukkale, Merkezefendi, Tavas ve Serinhisar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Etkili olan rüzgar nedeniyle Merkezefendi'nin Kayalar Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki büyük reklam tabelası otoparkta bulunan 10 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluştu.

Pamukkale'nin Çamlaraltı Mahalle'sinde bir oto yıkamada bulunan otomobilin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kayhan Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarı yandaki boş arsaya yıkıldı.

Aynı ilçede bazı sokaklardaki elektrik direğinin kopan telleri nedeniyle kısa süre elektrik kesintisi yaşandı.

Ayrıca çevre yolunda bir yönlendirme levhasının yola devrilmesi nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Bazı mahallelerde devrilen ağaç parçaları belediye ekiplerince temizlendi.

İtfaiye ekiplerinin il genelinde 190 ihbara müdahale ettiği öğrenildi.

Öte yandan kent genelinde rüzgar nedeniyle 2 kişinin daha hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Mucize kurtuluş! Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı
Mucize kurtuluş! Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Deniz Poyraz Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Tolga Yüce Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Mert Müldür Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle istinat duvarları yıkıldı, ağaçlar ve reklam panoları devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 22:08:44. #1.15#

title