Denizli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle istinat duvarları yıkıldı, ağaçlar ve reklam panoları devrildi

Denizli'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin büyük reklam panosu 10 aracın üzerine devrildi, bazı ağaç ve istinat duvarları yıkıldı.