Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresindeki külah söküldü
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Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresindeki külah söküldü

17.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:07

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi hasar gördü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi hasar gördü.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar köklerinden söküldü, bir otelin bahçe duvarı yıkıldı, elektrik hatları hasar gördü.

Pamukkale Mahallesi'nde de mahalle camisinin minaresinin külah bölümü sökülerek asılı kaldı.

Mahalle sakinlerinden Ömer Yörükoğlu, külahın minare üzerinde asılı kaldığını, çevresine güvenlik şeridi çektiklerini, itfaiye ekiplerinin müdahalesini beklediklerini belirtti.

Bahçe duvarı yıkılan otelin sahibi Şenel Demirbaş da sabaha karşı rüzgarın etkisiyle duvarın gürültüyle yıkıldığını, deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresindeki külah söküldü
Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresindeki külah söküldü
Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresindeki külah söküldü
Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresindeki külah söküldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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