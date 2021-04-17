Denizli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaç ve reklam panoları devrildi

Denizli'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı, bazı ağaç ve reklam panoları hasar gördü.

Denizli'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı, bazı ağaç ve reklam panoları hasar gördü.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, Pamukkale, Merkezefendi ve Serinhisar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Etkili olan rüzgar nedeniyle Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dimbilli Caddesi'nde bulunan bir ağaç yola devrildi. Aynı mahallede bulunan bir evin bahçe duvarı yıkıldı. Ağaç parçaları belediye ekiplerince temizlenerek yol ulaşıma açıldı.

Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi 61 Sokak'ta, elektrik direğinin kopan parçası park halindeki bir otomobilin üzerine düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Yine aynı ilçenin Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binaya kurulan demir iskele yan tarafta bulunan boş arsaya yıkıldı.

Öte yandan kent genelinde bazı elektrik hatları reklam panoları, trafik ışıkları ve trafolar hasar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek