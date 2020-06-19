Denizli'de kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 53 bin 24 oldu
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Denizli'de kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 53 bin 24 oldu

DENİZLİ (İHA) –Denizli'de 390 bin 539 kitabın bulunduğu 26 halk kütüphanesine kayıtlı üye sayısı, 53 bin 24 kişiye ulaştı.

Denizli'de kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 53 bin 24 oldu
19.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:09

DENİZLİ (İHA) –Denizli'de 390 bin 539 kitabın bulunduğu 26 halk kütüphanesine kayıtlı üye sayısı, 53 bin 24 kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Kütüphane İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; Denizli ilinde bulunan 26 Halk Kütüphanesinde 390 bin 539 kitap bulunuyor. Bu kitapların yüzde 47,4'ü olan 185 bin 122 kitabı edebiyat ve retorik, yüzde 19,1'i olan 74 bin 611 kitabı sosyal bilimler ve yüzde 10,6'sı olan 41 bin 305 kitabı coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler konulu kitap oluşturuyor.

Kayıtlı üye sayısı 43 bin 252 oldu

Denizli'de, 2019 yılında halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 53 bin 24, kullanıcı sayısı ise 335 bin 360 oldu. Halk kütüphaneleri tarafından kullanıcılara ödünç verilen materyal sayısı 184 bin 348 oldu.

Denizli'de 368 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi var

Denizli'de bulunan 368 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 202'si resmi okullarda, 85'i özel okullarda ve 81'i özel kurslardaki kütüphanelerden oluşuyor. Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerinde 356 bin 810 kitap bulunuyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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