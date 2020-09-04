Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama
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Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama meydana geldi.

04.09.2020 00:23 | Son Güncelleme: 04.09.2020 00:28

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama meydana geldi.

Kale Mahallesi'nde kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, tüpten sızan gazdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Patlamada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay sırasında işletmede çalışan Hüseyin Aktaş ve Salih Yılmaz'dan haber alınamazken, yangının söndürülmesinin ardından patlamanın meydana geldiği bölgede yapılan aramada, iki kişinin cesedi bulundu.

Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama

Kaynak: AA

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