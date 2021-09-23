DENİZLİ'DE KURUYEMİŞ FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir kuruyemiş fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayalar Mahallesi 20030 Sokak üzerinde bulunan bir kuruyemiş işleme fabrikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden fabrika çalışanları yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan işçiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.