Denizli'de kuru yemiş fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Denizli'de kuru yemiş fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de kuru yemiş fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kuru yemiş fabrikasında çıkan yangın küçük çaplı hasar oluşturdu.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kuru yemiş fabrikasında çıkan yangın küçük çaplı hasar oluşturdu.

Kayalar Mahallesi'nde Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili'ye ait kuru yemiş fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerindekiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın küçük çaplı hasara yol açtı.

Denizli'de kuru yemiş fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Denizli'de kuru yemiş fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Denizli'de kuru yemiş fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
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