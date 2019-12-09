Denizli'de Kur Riski Tartışılacak!

09.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:50

Panel, 12 Aralık 2019 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği Raşit Güntaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği ile düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panellerin yedinci ve sonuncusu Denizli'de gerçekleştirilecek. 12 Aralık 2019 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği Raşit Güntaş Konferans Salonu'nda yapılacak panelde uzmanlar; Türkiye ekonomisi ve para politikalarındaki gelişmeler ışığında şirketlerin "kur riski"ni nasıl yönetecekleri konusunda katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Borsa İstanbul A.Ş. Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy'un moderatör ve panelist olarak yer alacağı panelde, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu ve Global Menkul Değerler A.Ş. VİOP Birim Müdürü Engin Küçük de panelist olarak yer alacak.

Ayrıca Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, "Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler" ve KMPG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Direktörü Muharrem Karataş "Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi" konuları hakkında bilgilerini aktaracak.

Kaynak: Bültenler