Denizli'de kumar oynayanlara 114 bin 625 lira ceza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde umuma açık yer haline getirilen ikametlerde kumar oynayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen 29 kişiye 114 bin 625 lira para cezası kesildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde umuma açık yer haline getirilen ikametlerde kumar oynayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen 29 kişiye 114 bin 625 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıkaplanlar ve Kınıklı mahallelerinde bulunan ikametlerde kumar oynandığına dair ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 23 bin 275 lira, ikametlerde bulunan 29 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 91 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 150 lira, para yerine geçen pullar, oyun kağıtları ve ajanda ele geçirildi.

İkamet sahibi 3 şahsa ise Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapılarak bahse konu ikametler ilgili kurumca mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu