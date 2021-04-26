Denizli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası
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Denizli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası

Denizli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 12 bin lira ceza verildi.

Denizli'de iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 12 bin lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine kentteki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerinde kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 9 kişiye 12 bin 24 lira ceza uygulandı.

Ayrıca 2 kişi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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