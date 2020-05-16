Denizli'de kumar oynayan 40 kişiye para cezası
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Denizli'de kumar oynayan 40 kişiye para cezası

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yeni tip koronvirüs tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 40 kişiye, toplam 126 bin lira ceza kesildi.

Denizli'de kumar oynayan 40 kişiye para cezası
16.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:02

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yeni tip koronvirüs tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 40 kişiye, toplam 126 bin lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dört evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısından alınan iznin ardından belirlenen adreslere yapılan baskında, 40 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Kumar oynayanlara, 3 bin 150'şer liradan toplam 126 bin lira ceza kesildi. Kumar oynamakta kullanılan malzemelere el kondu ve evler mühürlendi.

Kumar oynanması için yer temin ettiği belirtilen H.G, H.Ö, S.K. ve B.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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