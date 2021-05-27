Denizli'de kumar oynayan 10 kişiye 39 bin 500 lira ceza verildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 39 bin 500 lira ceza kesildi.