Denizli'de kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası kesildi

Denizli'de kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 8 kişiye 65 bin lira ceza uygulandı.

Denizli'de kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 8 kişiye 65 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 8 kişi, polis merkezine götürüldü.

Polis merkezine götürülen zanlılardan birinin ifadesinde "polise yakalandıklarını rüyasında gördüğünü" söylediği öğrenildi.

Tam kapanmada evlerinde olması gereken 8 kişiye 65 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
16 yaşındaki genç kız, çatıya çıkarak intihara kalkıştı
16 yaşındaki genç kız, çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizli'de kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:36:14. #1.14#

title