Denizli'de, kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza
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Denizli'de, kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza

08.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:04
Denizli'de, kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir apartman dairesinde kumar oynadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 148 bin 500 TL ceza kesildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir apartman dairesinde kumar oynadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 148 bin 500 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında kumar oynandığı bilgisini aldı. Belirlenen adrese saat 18.00 sıralarında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 33 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yapılan aramalarda, üç ayrı odada 5 kumar masası, çok sayıda, iskambil kağıdı, pul, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi. Şüphelilerin kumar oynarken yakalanmamak için apartman içerisi ve çevresine çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirdiği, evin bir odasından görüntüleri takip ettikleri öğrenildi.Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 148 bin 500 TL para cezası kesildi. Kumar oynarken yakalanan kişiler, ifadelerinin alınması için emniyete sevk edildi. Zabıta ekiplerince ev mühürlendi, ev sahibi olduğu belirtilen Hayati B. hakkında kumar oynamaya ortam sağlamaktan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan Hayati B. polis merkezine götürüldü.


Denizli'de, kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza
Denizli'de, kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza
Denizli'de, kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza
Denizli'de, kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza
Denizli'de, kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza
Denizli'de, kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza
Denizli'de, kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza
Denizli'de, kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza
Denizli'de, kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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