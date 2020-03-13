Denizli'de kültür sanat etkinlikleri için askıda bilet uygulaması Denizli'de iki eğitimci tarafından hayata geçirilen "Askıda Bilet Var" kampanyasıyla kültür sanat etkinlikleri için biletler, isteyen öğrencilere ücretsiz veriliyor.

Denizli'de iki eğitimci tarafından hayata geçirilen "Askıda Bilet Var" kampanyasıyla kültür sanat etkinlikleri için biletler, isteyen öğrencilere ücretsiz veriliyor.

Sosyal medya üzerinde kurulan Kültürlü Horoz platformunun yürüttüğü kampanya kapsamında kültür sanat etkinliklerine maddi sorunlar nedeniyle gidemeyen öğrencilere bağışçıların desteğiyle bilet sağlanıyor.

Kampanya kapsamında konser, tiyatro, gösteri, müzikal gibi etkinlik biletleri, bağışçılar tarafından satın alındıktan sonra sistemden yapılan çekiliş sonucu şanslı öğrencilere teslim ediliyor.

Kampanya ile bugüne kadar 120 öğrencinin kültür sanat etkinliklerinden ücretsiz faydalandığını bildiren eğitimciler, organizasyon sahiplerinin de askıya bilet bırakabileceklerini ifade etti.

Uygulamadan yararlanan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Osman Numan, "Kültürlü Horoz'u arkadaşımın bir tiyatro oyununa beni etiketlemesiyle keşfettim. Askıda Bilet Var kampanyası çok iyi oldu. Kültür sanat etkinliklerinin biletleri çok pahalı. Uygulamayla özel tiyatrolara ücretsiz girme fırsatımız oluyor. Tiyatroyu seven, sosyalleşmeyi seven öğrenciler olarak böyle kampanyaları ilgi ile takip ediyoruz." dedi.

Askıda Bilet Var kampanyasına 10 tiyatro bileti bağışlayan oyuncu Nejmi Aykar, "Denizli seyircisiyle yakından ilgileniyoruz. Denizli'de çok güzel bir tiyatro atmosferi var. Yeni tiyatro seyircisi kazanmak istiyoruz. Özellikle gençleri kazanmamız lazım. Çam sakızı çoban armağanı. Başkasına aldığımız bilet bizim için daha yararlı." dedi.

Kaynak: AA