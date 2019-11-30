Denizli'de kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
30.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:22
Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Kocaköy Mahallesi'nde Musa Kılınç'ın kullandığı 20 NH 980 plakalı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan Kılınç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA