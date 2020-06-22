Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 768 kişiye ceza
Denizli'de geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 768 kişiye toplam 301 bin 839 lira ceza uygulandı.
22.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:11
Denizli'de geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 768 kişiye toplam 301 bin 839 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.
Ekiplerin 15-21 Haziran'daki kontrollerinde, sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye 6 bin 663 lira, maske takma zorunluluğuna uymayan 753 kişiye 295 bin 176 lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA