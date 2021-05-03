Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 434 kişiye para cezası kesildi
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Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 434 kişiye para cezası kesildi

Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 434 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçen hafta yapılan denetimlerde tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 434 kişiye toplam 428 bin 850 lira ceza uygulandı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçen hafta yapılan denetimlerde tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 434 kişiye toplam 428 bin 850 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 40 kişiye 36 bin lira ceza verildi.

Haftanın ilk dört günü sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 123 kişiye 110 bin 700 lira ceza kesildi. Tam kapanmanın uygulandığı cuma, cumartesi ve pazar günkü kısıtlamayı ihlal eden 242 kişiye 217 bin 800 lira ceza verildi.

Ekiplerin denetledikleri 277 iş yerinde tedbirleri ihlal ettiği belirlenen 29 kişiye toplam 64 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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