Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 311 kişiye ceza Denizli'de geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 311 kişiye toplam 279 bin 900 lira ceza uygulandı.

Denizli'de geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 311 kişiye toplam 279 bin 900 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Ekiplerin 22-28 Haziran'daki kontrollerinde, maske takma zorunluluğuna uymayan 214 kişiye 192 bin 600 lira para cezası kesilirken, 27 ve 28 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 97 kişiye 87 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA