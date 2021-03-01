Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 299 kişiye para cezası verildi
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Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 299 kişiye para cezası verildi

01.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:10
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 299 kişiye para cezası verildi

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 22-28 Şubat'ta tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 299 kişiye 273 bin 600 lira ceza kesildi.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 22-28 Şubat'ta tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 299 kişiye 273 bin 600 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 43 kişiye, 38 bin 700 lira ceza verildi.

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 129 kişiye 116 bin 100 lira, hafta sonunda kısıtlamayı ihlal eden 127 kişiye 118 bin 800 lira ceza uygulandı.

Kentte 232 iş yerini denetleyen ekipler, 732 kişinin kimlik ve HES kodu sorgulamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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