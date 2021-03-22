Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 264 kişiye para cezası verildi
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Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 264 kişiye para cezası verildi

22.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:11
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 264 kişiye para cezası verildi

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirler kapsamında 264 kişiye 179 bin 100 lira ceza uygulandı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirler kapsamında 264 kişiye 179 bin 100 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Mart'ta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 26 kişiye, 23 bin 400 lira ceza verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 238 kişiye de 155 bin 700 lira ceza kesildi.

Öte yandan şehirde 204 iş yerini denetleyen ekipler, 869 kişinin kimlik ve HES kodu sorgulamasını da yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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