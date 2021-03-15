Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye para cezası verildi
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Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye para cezası verildi

15.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:08
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye para cezası verildi

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirler kapsamında 211 kişiye 189 bin 900 lira ceza uygulandı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirler kapsamında 211 kişiye 189 bin 900 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Mart'ta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 16 kişiye, 14 bin 400 lira ceza verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 195 kişiye de 175 bin 500 lira ceza kesildi.

Kentte 206 iş yerini denetleyen ekipler, 908 kişinin kimlik ve HES kodu sorgulamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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