Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 163 kişiye para cezası verildi
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Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 163 kişiye para cezası verildi

08.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:30
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 163 kişiye para cezası verildi

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine uymadığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 163 kişiye 146 bin 700 lira ceza kesildi.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine uymadığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 163 kişiye 146 bin 700 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Mart'ta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 38 kişiye, 34 bin 200 lira ceza verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye de 112 bin 500 lira ceza uygulandı.

Kentte 250 iş yerini denetleyen ekipler, 800 kişinin kimlik ve HES kodu sorgulamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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