Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadığı belirlenen 652 kişiye para cezası kesildi
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Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadığı belirlenen 652 kişiye para cezası kesildi

Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadığı belirlenen 652 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçen hafta yapılan denetimlerde tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 652 kişiye ceza uygulandı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçen hafta yapılan denetimlerde tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 652 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde yapılan denetimler kentin çeşitli noktalarında sürüyor.

Geçen hafta sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 622 kişiye toplam 578 bin 400 lira ceza uygulandı. Kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 30 kişiye, toplam 27 bin lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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