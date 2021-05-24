Denizli'de Kovid-19 tedavisi gören sağlık çalışanı ile annesi 1 saat arayla yaşamını yitirdi
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Denizli'de Kovid-19 tedavisi gören sağlık çalışanı ile annesi 1 saat arayla yaşamını yitirdi

Denizli'de Kovid-19 tedavisi gören sağlık çalışanı ile annesi 1 saat arayla yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde görevli sağlık çalışanı ile annesi, 1 saat arayla hayatını kaybetti.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde görevli sağlık çalışanı ile annesi, 1 saat arayla hayatını kaybetti.

PAÜ Hastanesinde hasta destek personeli olarak çalışan Neşet Çelik (46), bayramdan önce yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.

Ramazan Bayramı'nda rahatsızlanan Çelik'in annesi Nazmiye Çelik (75) de aynı hastanede Kovid-19'dan yoğun bakıma kaldırıldı.

Doktorların müdahalesine rağmen Nazmiye Çelik bugün saat 08.00 sıralarında, sağlık çalışanı Neşet Çelik ise annesinden 1 saat sonra hayatını kaybetti.

Anne ile oğlunun cenazeleri, Uşak'ın Karahallı ilçesinde öğleden sonra toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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