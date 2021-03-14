Denizli'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına yapılan anıt törenle açıldı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Tabip Odası iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına yaptırılan anıt törenle açıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Selçukbey Mahallesi'nde Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda yerleştirilen 3,5 metre yüksekliğindeki anıtın açılış töreninde yaptığı konuşmada, 14 Mart'ın sadece Tıp Bayramı olmadığını, bir mücadele günü olduğunu söyledi.

Karaca, tüm güçleri ile salgın döneminde görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise sağlık çalışanlarının hakkının ödenemez olduğunu belirterek, "Toplum sağlığını canından aziz bilerek hayati tehlike altında çalışan doktorlarımıza, eczacılarımıza, diş hekimlerimize, hemşirelerimize, paramediklerimize ve sağlık hizmetlerinin her kademesinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenemez. Hayatını kaybeden sağlık emekçilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum." dedi.

Törene, Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek