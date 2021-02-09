Denizli'de Kovid-19 nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandı
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Denizli'de Kovid-19 nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandı

09.02.2021 00:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:50
Denizli'de Kovid-19 nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandı

Denizli'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandı.

Denizli'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapıldı.

Koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için bazı ek tedbirler alındığı, il sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi faaliyetlerin bir süre yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeniden vaka artışının önüne geçilebilmesi için fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı bazı etkinliklerin kısıtlanması gerekmekte ve bu kapsamda Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak amacıyla ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda her türlü açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto eylemi ve benzeri etkinliklere bugünden itibaren bir ay süre ile müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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