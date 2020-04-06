Denizli'de koronavirüsle ilgili "montajlı paylaşım"a inceleme Denizli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Denizli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında salgınla alakalı yanıltıcı ve asılsız haberlerin paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ulusal kanalda yayımlanmış eski bir haberin üzerine 'Denizli'de acil durum ilan edildi' başlıklı yazı ve Vali Hasan Karahan'a ait olmayan 'İlimizin tüm mahallelerine karantina getirildi, vatandaşlarımız sadece gıda ihtiyacı için dışarıya çıkacak' şeklinde yazılı gerçek olmayan görsel paylaşılmıştır. Montajlanarak hazırlanan bir görseldeki açıklama Vali Hasan Karahan'a ait değildir. Milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, bu süreçte resmi makamların paylaştığı bilgilerin dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA