Denizli'de koronavirüsle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı
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Koronavirüs, Denizli, Güncel

Denizli'de koronavirüsle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

Denizli'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan tedbirler ve alınacak yeni önlemler, valilikte yapılan toplantıda değerlendirildi.

17.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:40
Denizli'de koronavirüsle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

Denizli'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan tedbirler ve alınacak yeni önlemler, valilikte yapılan toplantıda değerlendirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar Denizli'de uygulanan tedbirler ve alınacak ilave önlemlere ilişkin, Vali Hasan Karahan başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda iki aşamalı yapılan toplantının ilkine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Mehmet Okur, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Yılmaz Erkaya, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çiftçi katılırken, toplantının ikinci kısmına ise ildeki tüm kamu hastanelerinin başhekimleri ve özel hastanelerin yetkilileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Karahan, daha önce umre ziyaretinden dönmüş olan 192 vatandaşın tamamının sağlık ekipleri tarafından havaalanında kontrolden geçirilerek bilgilendirmelerinin yapıldığını, 14 gün süre ile evlerinde kalmaları ve hiçbir şekilde ziyaretçi kabul etmemeleri hususunda uyarıldığını, sağlık ekiplerince de umreden dönen vatandaşların 14 günlük takip süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesini istendi

Denizli'de şu ana kadar 2 şüpheli vaka olduğu ve bunların hastanede tetkik ve tedavilerinin sürdüğünü açıklayan Karahan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, toplu mekanlardan uzak durmalarını ve kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini kaydetti.

Vatandaşların hastalıktan etkilenmemesi ve yayılımının önlenmesi için tüm kurumlar arası işbirliği içinde azami dikkat gösterildiğini vurgulayan Karahan, özellikle Sağlık Bakanlığının ve resmi kurumların uyarı ve tavsiyelerine uyulmasını, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi.

Koronavirüs salgını ve önleme tedbirleri ile halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda iletişim çalışmalarının Vali Karahan'ın himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğünün sorumluluğunda yürütülmesi, halkı bilgilendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşür, poster ve tüm görsellerin resmi kurumlarda, umuma açık alanlarda, belediye otobüslerinde ve billboardlarda paylaşılması kararı alındı.

Denizli'deki tüm kamu hastanelerinin başhekimleri ve özel hastanelerin yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda ise ildeki olası vaka yönetimi ve tüm sağlık kurumları ile birlikte alınacak tedbirler görüşülerek karara bağlandı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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