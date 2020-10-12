Denizli'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 629 bin 844 lira ceza
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Denizli'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 629 bin 844 lira ceza

12.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:49
Denizli'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 629 bin 844 lira ceza

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 732 kişiye toplam 629 bin 844 lira ceza kesildi.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 732 kişiye toplam 629 bin 844 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5-11 Ekim'de toplu yaşam alanlarının da aralarında olduğu noktalarda denetimler yapıldı.

Ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetledi.

Maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 675 kişiye 607 bin 500 lira, sosyal mesafeyi aşan 57 kişiye 22 bin 344 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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