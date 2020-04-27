Denizli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 1171 kişiye para cezası Denizli'de geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 1171 kişiye toplam 681 bin 275 lira ceza uygulandı.

Denizli'de geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 1171 kişiye toplam 681 bin 275 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlere sıkı şekilde devam ediliyor.

Emniyet ekiplerinin 20-22 Nisan arasındaki kontrollerinde 65 yaş üstü 89 kişiye toplam 38 bin 802, 20 yaş altı 370 kişiye 67 bin 284, sosyal mesafe kuralına uymayan 140 kişiye 98 bin 94 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 20 yaş altı bir kişi ile sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 kişi hakkında adli işlem de başlatıldı.

Denizli'de 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 572 kişiye de toplam 477 bin 95 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA